В России вырос спрос на аренду жилья

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В первом квартале спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом стоимость услуги за год увеличилась только на 3%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Арендаторы в основном отдавали предпочтение, как и прежде, однокомнатным и двухкомнатным квартирам, на которые в совокупности пришлось почти 85% спроса, — отметили в компании.

При этом предложение квартир в аренду за год снизилось на 9%, практически не изменившись с IV квартала 2020 года.

В январе-марте текущего года арендовать квартиру в среднем по России можно было за 18,3 тысячи рублей в месяц. По словам руководителя направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслана Закирьянова, в данный момент доход от аренды квартир сопоставим с заработком от банковских депозитов, но он заметно ниже роста цен на покупку недвижимости. Поэтому эксперт считает, что многим инвесторам сейчас выгоднее продать квартиру, чем сдавать её в аренду. В ближайшее время он прогнозирует выход на рынок аренды жилья собственников ипотечных квартир, желающих за счёт аренды компенсировать ежемесячные платежи.

Ранее руководитель департамента аренды жилых помещений агентства недвижимости «На Петровке» Юлия Гасиловская рассказала о главных рисках при аренде жилья. Она посоветовала прописать в договоре сроки, стоимость и другие условия аренды, а также штрафные санкции в случае нарушения какого-либо из пунктов договора. Таким образом, стороны смогут обезопасить себя в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Не лишним будет попросить платёжку за коммунальные услуги, так как там прописано, сколько человек проживает в квартире. Главным риском для арендаторов она назвала потерю денег при выплате их ненадлежащему лицу.