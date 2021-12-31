В РФ выросли МРОТ и прожиточный минимум

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января в России составит 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) — 12 654 рубля. Данное решение принял президент РФ Владимир Путин из-за ускорения инфляции.

Он обратил внимание правительства, что в условиях высокой инфляции выглядит недостаточной индексация прожиточного минимума на 2,5%, предусмотренная федеральным бюджетом.

Путин поручил повысить показатель на 8,6%, а поскольку по Конституции минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, глава государства поручил увеличить на 8,6% и МРОТ.

На повышение названных показателей будет направлено порядка 30 миллиардов рублей из федерального бюджета. Около 16 млн россиян смогут рассчитывать на получение таких социальных выплат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2022 года МРОТ увеличится до 13 890 рублей. Изначально законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, предполагал, что МРОТ увеличится на 6,4% и составит 13 617 рублей. Однако во втором чтении глава государства предложил увеличить минимальный размер оплаты труда.