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Доля пострадавших от кризиса россиян превысила среднемировую

09:57, 01 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России доля местных граждан, которые ощутили на себе негативный эффект вызванного коронавирусной пандемией кризиса, оказалась выше среднемировой. Данной информацией поделились представители NielsenIQ по итогам проведённого исследования.

Отмечается, что в сентябре прошлого года доля россиян, пострадавших от кризиса, составляла 27%. Указанный показатель к январю вырос до 53%. Как передают эксперты, среднемировая доля пострадавших — 46%.

В результате исследования выяснилось, что 47% россиян не ощутили на себе негативного влияния кризиса на фоне пандемии. Однако 16% из них сказали, что стали более внимательно относиться к контролю за расходами. Доля экономящих составляет почти 70%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на NielsenIQ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться».

По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты.

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