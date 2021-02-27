Доля пострадавших от кризиса россиян превысила среднемировую

https://static.news.ru/photo/47bfe440-7a5d-11eb-a8ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России доля местных граждан, которые ощутили на себе негативный эффект вызванного коронавирусной пандемией кризиса, оказалась выше среднемировой. Данной информацией поделились представители NielsenIQ по итогам проведённого исследования.

Отмечается, что в сентябре прошлого года доля россиян, пострадавших от кризиса, составляла 27%. Указанный показатель к январю вырос до 53%. Как передают эксперты, среднемировая доля пострадавших — 46%.

В результате исследования выяснилось, что 47% россиян не ощутили на себе негативного влияния кризиса на фоне пандемии. Однако 16% из них сказали, что стали более внимательно относиться к контролю за расходами. Доля экономящих составляет почти 70%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на NielsenIQ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться».

По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты.