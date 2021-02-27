Доля пострадавших от кризиса россиян превысила среднемировую

На территории России доля местных граждан, которые ощутили на себе негативный эффект вызванного коронавирусной пандемией кризиса, оказалась выше среднемировой. Данной информацией поделились представители NielsenIQ по итогам проведённого исследования.
Отмечается, что в сентябре прошлого года доля россиян, пострадавших от кризиса, составляла 27%. Указанный показатель к январю вырос до 53%. Как передают эксперты, среднемировая доля пострадавших — 46%.
В результате исследования выяснилось, что 47% россиян не ощутили на себе негативного влияния кризиса на фоне пандемии. Однако 16% из них сказали, что стали более внимательно относиться к контролю за расходами. Доля экономящих составляет почти 70%,
Как ранее сообщал NEWS.ru, агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться».
По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты.