В ЦБ крупные перестановки – посты покинут сразу два заместителя Набиуллиной

Основатель и гендиректор одной из крупнейших криптобирж Binance Чанпэн Чжао стал самым богатым человек в сфере криптовалют. Его состояние оценивается в $96 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, реальная сумма может значительно превосходить вышеназванную сумму ввиду того, что в этих $96 млрд не учитываются его личные сбережения в цифровой валюте — Bitcoin и токены Binance...