В ЦБ крупные перестановки – посты покинут сразу два заместителя Набиуллиной
ЦБ РФ: запреды банка Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин покинут свои посты
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
17:09, 14 января 2022
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В Банке России произойдут кадровые изменения. В ближайшее время свои посты покинут два заместителя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, говорится на сайте регулятора. Речь идёт о первом зампреде Сергее Швецове и Дмитрии Скобелкине. Их места займут Юрий Исаев и Филипп Габуния. Кроме того, Владимир Чистюхин назначен первым заместителем председателя Банка России.
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года, — отмечается в сообщении.
Кроме того, с 25 января свой пост покинет заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.