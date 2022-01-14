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В ЦБ крупные перестановки – посты покинут сразу два заместителя Набиуллиной

ЦБ РФ: запреды банка Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин покинут свои посты
17:09, 14 января 2022
В ЦБ крупные перестановки – посты покинут сразу два заместителя Набиуллиной
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В Банке России произойдут кадровые изменения. В ближайшее время свои посты покинут два заместителя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, говорится на сайте регулятора. Речь идёт о первом зампреде Сергее Швецове и Дмитрии Скобелкине. Их места займут Юрий Исаев и Филипп Габуния. Кроме того, Владимир Чистюхин назначен первым заместителем председателя Банка России.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года, — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 25 января свой пост покинет заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

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