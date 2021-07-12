Набиуллина рассказала, как энергопереход отразится на экономике

Переход к «зелёным» источникам энергии может стать серьёзным фактором для ускорения мировой инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время Гайдаровского форума. По её мнению, «зелёный тренд» может также привести к экономическому «шоку», сравнимому с нефтяным кризисом 1970-х годов.

Сейчас начинает действовать мощный, долгосрочный, структурный и проинфляционный фактор, который называется «энергетический переход». Это тоже проинфляционно, потому что экологические технологии, которые ещё не все доступны, будут дороже. Инвестиции в традиционную энергетику в силу неопределённости меньше, это тоже будет дороже. То есть это всё, по сути дела, ESG-фактор — это такой длящийся будет шок предложения. Аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 1970-х годах, — отметила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина выразила мнение, что мировой рост инфляции — это не краткосрочный эпизод, а глобальное изменение трендов. По её словам, мир привык к условиям низкой инфляции, но в ближайшие годы всё будет иначе.

Недавно глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о неопределённости и больших потенциальных экономических потрясениях, которые ждут мировое сообщество в 2022 году. В частности, она отметила, что экономические риски возрастают из-за повышения уровня инфляции, сбоя цепочек поставок и общественных беспорядков.