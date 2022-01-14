В ЦБ назвали рост инфляции в мире кардинальным изменением трендов

Мировой рост инфляции — это не краткосрочный эпизод, а глобальное изменение трендов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты» на Гайдаровском форуме, передаёт ТАСС. По её словам, мир привык к условиям низкой инфляции.

Всё-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что до недавнего времени мир пребывал в условиях низкой инфляции.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о неопределённости и больших потенциальных экономических потрясениях, которые ждут мировое сообщество в 2022 году. В частности, она отметила, что экономические риски возрастают из-за повышения уровня инфляции, сбоя цепочек поставок и общественных беспорядков.

Георгиева подчеркнула, что в 2022 году вырастет число стран, которые обратятся в МВФ за кредитами, так как центробанки ужесточат кредитно-денежную политику. А многие развивающиеся страны уже увеличили свой госдолг.