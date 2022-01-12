МВФ предупредил о больших экономических потрясениях в 2022 году

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о неопределённости и больших потенциальных экономических потрясениях, которые ждут мировое сообщество в 2022 году. Экономические риски возрастают из-за повышения уровня инфляции, сбоя цепочек поставок и общественных беспорядков, пишет ТАСС.

Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше, — заявила директор-распорядитель МВФ в ходе выступления в вашингтонском Центре глобального развития.

В наступившем году вырастет число стран, которые обратятся в МВФ за кредитами, так как центробанки ужесточат кредитно-денежную политику. А многие развивающиеся страны уже увеличили свой госдолг. Недовольство двумя годами пандемии, вызвавшими экономические потрясения, приведут к ещё большим волнениям в ряде стран.

По словам Георгиевой, на сегодня центробанки находятся на «тонкой грани баланса» между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического восстановления. Так, из-за долгов право голоса в ООН потеряли Иран, Венесуэла, Судан, Конго, Гвинея и другие.

Ранее аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали главные глобальные риски на ближайшие 10 лет. Основную угрозу, как они считают, представляет изменение климата и неспособность государств его остановить. За время пандемии на первый план вышел и растущий социальный разрыв.