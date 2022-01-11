Аналитики ВЭФ назвали главные риски следующих 10 лет

Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) назвали главные глобальные риски на ближайшие 10 лет. Основную угрозу, как они считают, представляет изменение климата и неспособность государств его остановить. За время пандемии на первый план вышел и растущий социальный разрыв.

Как отмечается в исследовании, богатейшие люди мира уже частично восстановили свои потери от кризиса, а беднейшие продолжают терять доходы. По мнению аналитиков ВЭФ, основным поводом для беспокойства будет неспособность мирового сообщества остановить климатические изменения и вызванные этим экстремальные погодные явления и сокращение биологического разнообразия.

Неспособность принять меры в связи с изменением климата может привести к сокращению мирового ВВП на одну шестую, — говорится в сообщении.

Некоторые глобальные риски вышли на первый план за время пандемии коронавируса. Больше других, согласно докладу ВЭФ, возрос риск социального расслоения.

Ранее директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что наступивший 2022 год будет холодным для всей планеты. По словам специалиста, в этом году наверняка будет холоднее, чем в 2020-м.