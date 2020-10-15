Россияне в апреле-июне недополучили почти 850 млрд руб. доходов из-за COVID

https://static.news.ru/photo/695b6fb0-0f8d-11eb-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во втором квартале 2020 года работающие жители России недополучили около 841 млрд рублей доходов из-за введённых в связи с пандемией ограничений, свидетельствуют данные исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Работающее население России недосчиталось во втором квартале 2020 года 841 млрд руб. доходов, что соответствует 16 млн среднемесячных зарплат. Фонд оплаты труда сократился на фоне карантинных мер на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — приводит «Коммерсант» выдержку из документа.

При этом отмечается, что Фонд оплаты труда сократился в первую очередь за счет сокращения рабочего дня или перехода на неполную рабочую неделю, а не из-за увольнений.

В то же время регионы столкнулись со снижением поступления НДФЛ на 9,5%, что также свидетельствует о снижении Фонда оплаты труда. В апреле поступления НДФЛ в региональные бюджеты снизились в 79 субъектах РФ, в мае — в 76.

Самые высокие бюджетные потери от сокращения НДФЛ понесли Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

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