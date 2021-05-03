Россиянам рассказали о наказании за досрочное погашение кредита

https://static.news.ru/photo/1db51412-ac81-11eb-bb73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что заёмщика могут наказать штрафом за досрочное погашение кредита только те банки, которые не следуют закону. По его словам, правом досрочного погашения без начисления комиссий и дополнительных платежей россияне обладают с 2011 года, сообщает агентство ПРАЙМ.

В ситуации, когда банк отказывается принять заявление от клиента или препятствует другими способами, надо просить обосновать действия в письменном виде. Так считает управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. По его мнению, полученный документ впоследствии поможет заёмщику защитить свои права.

Гавришев советует в случае, если банк всё-таки оштрафовал за досрочное погашение кредита, оспорить данное решение в суде.

После погашения долга у банка следует запросить уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью.

Этот документ будет подтверждением того, что ваши обязательства перед банком исполнены, кредит считается погашенным и кредитная организация не имеет к вам претензий, — подчеркнул Редин.

Ранее стало известно, что объём просроченных задолженностей по кредиткам у граждан РФ в марте 2021-го побил исторический рекорд. Показатель достиг 151,3 млрд рублей. В то же время доля «просрочек» от всей суммы упала до 15,3%. Несмотря на рост «плохих» обязательств на 0,5% в прошлом месяце, число пластиковых карт с просрочкой выросло лишь на 708 штук.