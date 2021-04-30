Россияне накопили рекордный объём «плохих» долгов по кредиткам

https://static.news.ru/photo/b6255ae6-aa6e-11eb-8d70-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём просроченных задолженностей по кредиткам у граждан РФ в марте 2021-го побил исторический рекорд. Показатель достиг 151,3 млрд рублей. В то же время доля «просрочек» от всей суммы упала до 15,3%, передаёт РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Несмотря на рост «плохих» обязательств на 0,5% в прошлом месяце, число пластиковых карт с просрочкой выросло лишь на 708 штук.

Кредитные карты продолжают оставаться наиболее сложным для понимания многих потребителей продуктом, что и выражается в подобном росте просроченной задолженности, — говорится в сообщении.

В организации добавили , что темпы роста просроченных задолженностей серьёзного беспокойства не вызывают. Во-первых, за последние два года уровень дефолтной задолженности неуклонно снижается с 18% до 15,3%, что «положительно характеризует продукт».

Во-вторых, темп увеличения «просрочек» по кредиткам не превысил роста объёмов портфелей в постпандемийный период. Например, портфель задолженности граждан РФ по картам в марте увеличился на 3,2% — до рекордных 991,9 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что долговая нагрузка жителей РФ перед банками выросла до рекордного уровня в 11,7%. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью Bloomberg. Выдержки из этого интервью опубликованы на сайте ЦБ. Увеличение долгов она объяснила ростом кредитования и «слабой динамикой номинальных денежных доходов граждан».