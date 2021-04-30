Долги россиян перед банками взлетели до рекордного уровня

https://static.news.ru/photo/a392066e-a9a5-11eb-ba39-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Долговая нагрузка жителей РФ перед банками выросла до рекордного уровня в 11,7%. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью Bloomberg. Выдержки из этого интервью опубликованы на сайте ЦБ.

С середины 2020 года долговая нагрузка выросла на 0,7 процентного пункта, до 11,7%, что является рекордным уровнем для России. При этом 0,6 процентного пункта прироста приходится на необеспеченные кредиты. Эта тенденция нас беспокоит, — заявила Данилова.

Увеличение долгов она объяснила ростом кредитования и «слабой динамикой номинальных денежных доходов граждан».

Данилова сообщила, что ЦБ поддерживает законопроект депутатов Госдумы о количественных ограничениях банковских кредитов. Она пояснила, что если регулятор заметит рост доли заёмщиков с высоким показателем долговой нагрузки, он сможет, «не повышая дополнительно требования к капиталу, ограничить эту долю».

Согласно статистике Центробанка, по итогам первого квартала долг населения России перед банками вырос на 1,217 трлн рублей и впервые в истории перевалил за отметку в 21 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что объём потребительских кредитов, выданных в России в марте, вырос до рекордного показателя в 340 млрд рублей. В среднем россияне в марте занимали у банков по 308 тысяч рублей. Это на 4,9% больше, чем в феврале. Кроме того, на 11,4%, до 1,1 млн, увеличилось и количество оформленных кредитов. Общий портфель потребительского кредитования в России в марте вырос на 16,9%.

Эксперты полагают, что увеличение заимствований связано с максимально либеральной кредитной политикой банков. Аналитики прогнозируют, что к концу года средний размер потребкредита в стране превысит 330 тысяч рублей.