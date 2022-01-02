Российские банки стали строже следить за долговой нагрузкой россиян

С начала нового года банки в России начнут применять более строгий расчёт для оценки долговой нагрузки клиентов для выдачи потребительских кредитов. Об этом рассказывает Центральный банк России. По новым правилам большая сумма по кредиту не может быть выдана на более длинный срок, что ранее активно практиковалось многими розничными банками и кредитными организациями.

В Центральном банке также пояснили, что расчёт ежемесячных платежей теперь будет рассчитываться с учётом возможной амортизации кредита в течение четырёх лет. Ранее амортизация рассчитывалась за пять лет.

С 1 января и 1 февраля 2022 года ужесточаются требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), что приведет к повышению среднего коэффициента риска на 20 процентных пункта и будет способствовать нормализации кредитной активности банков, — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Также стало известно, что ЦБ внёс изменение в срок хранения кредитных историй.

С нового года срок хранения кредитных историй россиян сократился с 10 до семи лет. По новым правилам россияне также могут оспаривать ошибки в них напрямую в банке или микрофинансовой организации, говорится в поправках к закону о кредитных историях.