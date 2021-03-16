Эксперты назвали регион РФ с самым доступным вторичным жильём

https://static.news.ru/photo/b8a32b68-8660-11eb-baff-96000091f725_660.jpg Фото: ingushetia.ru

Эксперты сервиса «ДомКлик», входящего в экосистему Сбербанка, провели исследование и выяснили, какие регионы России являются самыми экономными в смысле приобретения там жилья. Как выяснилось, «вторичка» дешевле всего стоит на территории Ингушетии (миллион рублей за стандартную квартиру в 45 «квадратов»).

На втором месте расположилась Владимирская область. В этом регионе средняя «вторичка» стоит 1,7 млн рублей. Тройку замыкает Курганская область. Там квартиру можно купить за 1,75 млн рублей.

Далее по списку следует Калмыкия со вторичным жильём за 1,76 млн и Марий Эл с ценой на квартиру, равной 1,77 млн. Вслед за этими регионами идут Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкария.

Самые низкие цены на жильё в новостройках зафиксированы в Курганской области (1,73 млн), Оренбургской области (1,74 млн) и Ивановской области (1,8 млн). В Псковской области стандартная квартира в новостройке стоит 1,85 млн рублей, а в Саратовской — почти 2 млн.

На ценообразование влияет множество факторов, в каждом регионе ситуация уникальная. К тому же при недостаче нового жилья весь потенциальный спрос направляется на вторичный рынок, что также удерживает на нём цены, — цитирует сообщение специалистов РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, минимальный разрыв между ценами на «первичку» и доходами россиян отмечен в Краснодаре, Уфе и Тюмени. Города с самыми доступными квартирами и апартаментами выявлялись среди мегаполисов страны.