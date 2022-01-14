Профессор рассказала о досрочном выходе на пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова заявила, что для досрочного выхода на пенсию существует целый ряд оснований. В первую очередь раньше уйти на заслуженный отдых могут россияне с продолжительным стажем работы, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Финансист уточнила , что речь идёт о мужчинах со стажем не менее 42 лет и женщинах со стажем 37 лет. Выплаты им предусмотрены с 60 и 55 лет соответственно.

Также на досрочную пенсию могут рассчитывать лица предпенсионного возраста, потерявшие работу по не зависящим от них причинам. К примеру, из-за ликвидации организации или сокращения штата. Им доступна пенсия по безработице при ряде условий, подчеркнула Финогенова.

Она уточнила, что при расчёте их пенсии используется тот же алгоритм, что и при расчёте страховой пенсии по старости.

Финогенова также обратила внимание, что на пять лет раньше официального пенсионного возраста имеют право получать пенсионные выплаты россияне, работавшие в условиях Крайнего Севера.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каких случаях можно лишиться пенсии. Пенсию по инвалидности могут перестать выплачивать, если человек не явился на переосвидетельствование, а пенсия по утрате кормильца перестаёт выплачиваться по достижении 18 лет, если нет подтверждающей справки из вуза о том, что гражданин проходит в нём очное обучение, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.