Экономист рассказала, в каких случаях можно лишиться пенсии
Экономист Григорьева: пенсионеры могут лишиться выплат в случае переезда в другую страну
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:17, 14 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пенсию по инвалидности могут перестать выплачивать, если человек не явился на переосвидетельствование, а пенсия по утрате кормильца перестаёт выплачиваться по достижении 18 лет, если нет подтверждающей справки из вуза о том, что гражданин проходит в нём очное обучение, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Она напомнила: переосвидетельствование инвалидов I группы проводится раз в два года, инвалидов II и III групп — раз в год, пишет «Москва 24».
Пенсия по утрате кормильца перестаёт начисляться при достижении гражданином 18 лет и если нет подтверждения (документа из вуза. — NEWS.ru), что в это время он проходит очное обучение, — пояснила Григорьева.
Она добавила, что пожилые люди могут лишиться трудовой пенсии и пенсии по старости в случае переезда на постоянное место жительства в страну, у которой не заключён соответствующий международный договор с Россией.
Ранее Григорьева рассказала о способах увеличить пенсию. По её словам, пенсионеры могут самостоятельно или с помощью специалистов заменить свою пенсию на другую, если посчитают такое решение экономически более выгодным.