Экономист рассказала о способах увеличить пенсию

Пенсионеры могут самостоятельно или с помощью специалистов заменить свою пенсию на другую, если посчитают такое решение более экономически выгодным, заявила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. При этом она напомнила о возможности оформить перерасчёт трудовой пенсии в большую сторону, если не был учтён какой-либо период стажа, пишет Lenta.ru.

Пенсионеры могут перевестись с одной пенсии на другую, самостоятельно или с помощью специалистов рассчитав, выгодно им это или нет. Необходимо обратиться в ПФР с заявлением, приложив документы о праве на новую пенсию, — рассказала Григорьева.

Она напомнила, что получить трудовую пенсию можно не только по достижении пенсионного возраста. По её словам, на подобные выплаты могут рассчитывать люди, получившие инвалидность или потерявшие кормильца по причине смерти. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд России в течение 12 месяцев с момента события.

Если у гражданина были пенсионные накопления, то в 2022 году их можно получить женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам 60 лет, например из программы государственного софинансирования пенсии, — резюмировала Григорьева.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пенсии будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года. По её словам, это решение является справедливой мерой с учётом роста цен на продовольствие.