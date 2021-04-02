Половина российских семей тратят на продукты до 30 тысяч рублей в месяц

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Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, от 25 до 50% своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц,

Около 13% семей в среднем тратят на продукты питания и самое необходимое до 15 тысяч рублей, 42,9% обходятся бюджетом в 15-30 тысяч рублей в месяц, у 29,7% семей эти затраты составляют 30–50 тысяч рублей, — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Десять процентов российских семей тратят на товары и услуги первой необходимости от 50 до 70 тысяч рублей в месяц, 2,8% — от 70 до 100 тысяч рублей и 1,8% — свыше 100 тысяч рублей.

Почти в трети опрошенных семей (31,2%) расходы на питания и всё самое необходимое составляют 25-50% бюджета, 20% семей тратят на удовлетворение базовых потребностей 50-75% своего заработка, а 12% — свыше 75% доходов. 17,4% респондентов признались, что их доходов не хватает даже на обеспечение базовых потребностей.

Как писал NEWS.ru, годовая инфляция в апреле в РФ составит 5,5%. В Росстате сообщили, что инфляция в стране стала ускоряться с июня 2020 года, когда были сняты основные коронавирусные ограничения. Рост цен на ряд продуктов и ослабевший рубль позволили инфляции разогнаться к концу февраля 2021 года до 5,7%. В середине марта глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция на тот момент находилась на пике годовых значений и должна начать снижение в апреле. Прогноз ЦБ гласит, что возвращение инфляции к целевым значениям около 4% возможно лишь в первой половине 2022 года.

В апреле 2021 года основным разгоняющим фактором инфляции большинство аналитиков называют цены на продовольствие на мировых рынках. Также эксперты относят сюда и растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены.