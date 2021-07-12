Пенсионерам рассказали о доплатах в октябре

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что правительство РФ 1 октября в честь Дня пожилого человека увеличивает пенсионные выплаты и расширяет льготы. Доплаты проводятся в регионах, отметил он в беседе в агентством ПРАЙМ.

Юрист подчеркнул , что в зависимости от места проживания пенсионеры могут получить либо подарки, либо прибавку к пенсии. Для лиц старше 70 лет возможны особые льготы.

Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5000 рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 000. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Всё зависит от благосостояния региона, — пояснил Гавришев.

Он добавил, что надбавку можно получить в натуральном виде или деньгами. При отказе от услуги её стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии гражданина, указал Гавришев.

Ранее стало известно, что индексация заработной платы с 1 октября произойдёт у россиян, работающих в некоторых бюджетных организациях. Также пройдёт индексация всех доплат, начисляемых в процентном соотношении от оклада. В среднем зарплаты вырастут почти на 4%, но показатель может меняться в зависимости от региона и профессии.