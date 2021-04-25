Названы регионы с самыми крупными банковскими вкладами населения

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В 2020 году объём банковских вкладов физических лиц в России вырос на 8%, или 2,4 трлн рублей. В данный момент средний россиянин держит на депозите порядка 230 тысяч рублей. В Москве этот показатель в четыре раза выше, передают РИА Новости.

Размер среднего депозита на 1 марта 2021 года в Москве составил 967,7 тысяч рублей. Из них треть (34,4%) — валютные вклады. Прирост за год составил 12,5%. На втором месте — Санкт-Петербург. В среднем на депозите одного жителя там находится 488,4 тысячи рублей, четверть вкладов — в валюте.

На третьем месте — Магаданская область (365,3 тысячи рублей), на четвёртом — ЯНАО (340,7 тысячи), замыкает пятёрку регионов-лидеров — ХМАО-Югра (294 тысячи рублей).

На последнем месте этого рейтинга — Чечня. На одного жителя этой республики в среднем приходится депозит в 11,8 тысяч рублей, 2,8% из них — в валюте. При этом за год прирост вкладов там составил 26,8%.

Согласно материалам Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, выросла до 4,72%. В первой декаде апреля она составляла 4,63%, а в третьей декаде марта — 4,57%. Средняя ставка неизменно снижалась с июня 2019 года, тогда она находилась на уровне 7,36%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор также изменил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.