Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года

Минфин России предложил продлить срок действия программы по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 года.
Ведомство подготовило соответствующий проект постановления,
Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года, — говорится в пояснительной записке к документу.
При этом сумма кредитов, которые банки смогут выдать заёмщикам в рамках программы льготного ипотечного кредитования, будет увеличена с 900 млрд до 2,8 трлн рублей.
Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля 2020 года. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.
Ранее зампредседателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти намерены продлить эту программу. Однако окончательное решение будет принято ближе к ноябрю.
Как сообщал ранее NEWS.ru, депутат от «Справедливой России» Сергей Миронов призвал доработать программу льготной ипотеки перед её продлением, так как рост цен на недвижимость сводит её эффективность до нуля.
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