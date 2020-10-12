Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минфин России предложил продлить срок действия программы по предоставлению льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 года.

Ведомство подготовило соответствующий проект постановления, сообщает ТАСС.

Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года, — говорится в пояснительной записке к документу.

При этом сумма кредитов, которые банки смогут выдать заёмщикам в рамках программы льготного ипотечного кредитования, будет увеличена с 900 млрд до 2,8 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля 2020 года. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Ранее зампредседателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти намерены продлить эту программу. Однако окончательное решение будет принято ближе к ноябрю.

Как сообщал ранее NEWS.ru, депутат от «Справедливой России» Сергей Миронов призвал доработать программу льготной ипотеки перед её продлением, так как рост цен на недвижимость сводит её эффективность до нуля.