Миронов предложил доработать программу льготной ипотеки перед продлением

https://static.news.ru/photo/6efc26a2-0af2-11eb-9781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программу льготной ипотеки под 6,5% необходимо продлить. Однако при этом её следует доработать, так как подорожание жилья сводит на нет эффективность жилищных программ, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он указал на то, что ипотека не смогла повлиять на территориальное развитие и строительство нового жилья. При этом в тех регионах, где жильё всё-таки возводят, «застройщики немедленно задирают цены, как только государство заявляет о субсидировании ставки».

Даже на Дальнем Востоке, где ставку по жилищным кредитам субсидировали до 2%, государству пришлось включить в эту программу вторичное жильё, — цитирует Миронова его пресс-служба.

Глава справедливороссов отметил, что инициаторы льготной программы в первую очередь хотят поддержать строительный бизнес и банки, а задачи по обеспечению россиян доступным жильём и территориальному развитию воспринимаются как второстепенные. Поэтому, уверен он, важно продумать механизм ограничения роста цен. Это поможет не просто поддержать рынок, но и обеспечить граждан квадратными метрами.

Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Впоследствии зампредседателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти намерены продлить эту программу. Однако окончательное решение будет принято ближе к ноябрю.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что для снижения стоимости квадратного метра жилья в России необходимо сокращать издержки в строительстве. По его словам, в поле зрения властей должно быть всё, что связано с экономически необоснованным ростом цен на метр жилья.