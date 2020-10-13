«Коронавирусные» выплаты медикам будут считать по отработанному времени

https://static.news.ru/photo/3f139e4c-0df5-11eb-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 могут начать рассчитывать исходя из фактически отработанного времени. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Медики обращались в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат. По их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от количества отработанного времени, — цитирует РБК Мурашко.

Он уточнил, что документы для перехода на данную систему уже готовятся, ввести её могут с ноября.

Как писал NEWS.ru, президентские выплаты медикам за работу с пациентами, больными COVID-19, сохранятся как минимум до начала следующего года, но принцип их начисления может измениться. Об этом на совещании президента с федеральным правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что врач за месяц работы с коронавирусными пациентами получает выплату в 80 тыс. рублей. Если эту сумму разделить на 21 смену, то размер средней выплаты за одну смену составит 3880 рублей. Голикова предложила производить медработникам выплаты исходя из «стоимости смены и фактически отработанных смен». Если врач за месяц отработает более 21 смены, то и выплата ему будет больше.