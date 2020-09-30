«Коронавирусные» выплаты медикам привяжут к отработанным сменам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президентские выплаты медикам за работу с пациентами, больными COVID-19, сохранятся как минимум до начала следующего года, но принцип их начисления может измениться. Об этом на совещании президента с федеральным правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Те выплаты и те размеры выплат, которые установлены, могут сохраниться, но должны платиться за фактически отработанное время или фактически отработанную смену, — цитирует ОТР Голикову.

Она пояснила, что врач за месяц работы с коронавирусными пациентами получает выплату в 80 тысяч рублей. Если эту сумму разделить на 21 смену, то размер средней выплаты за одну смену составит 3 880 рублей. Голикова предложила производить медработникам выплаты, исходя из «стоимости смены и фактически отработанных смен». Если врач за месяц отработает более 21 смены, то и выплата ему будет больше.

По словам вице-премьера, этот подход «более социально-выверенный и более справедливый», его нужно распространить не только на врачей, но и на всех получателей этих выплат. Пока правительство предлагает продлить выплаты до 1 января 2021 года, далее их начисление будет зависеть от эпидситуации в стране.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поддержал инициативу, согласно которой «коронавирусные» выплаты медицинским специалистам будут продлены до 1 января. С начала ноября доплаты докторам и другим сотрудникам больниц, работавшим с пациентами с COVID-19, станут начислять по факту за отработанные смены.

В апреле президент заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший — 25 тыс. руб. Доплаты для сотрудников скорой помощи предусмотрены в следующем объёме: врачи — по 50 тыс. руб., фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тыс. руб.