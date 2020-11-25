Госдума одобрила уголовную ответственность за незаконные займы

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах. Лицам, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение, может грозить лишение свободы на срок до трёх лет.

Есть значительное число случаев, когда лицо, незаконно осуществляющее профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, привлекается к административной ответственности и продолжает осуществлять нелегальную деятельность. Таким образом, существующие меры воздействия не являются достаточными, — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

УК РФ предлагается дополнить нормой, по которой, нелегальным кредиторам, ранее уже подвергавшимся административной ответственности за аналогичные правонарушения и выдавшим незаконных займов на сумму свыше 2 млн 250 тыс. рублей, грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей. Он может быть заменён размером зарплаты осуждённого за период от двух до четырёх лет, обязательными работами до 480 часов, либо лишением свободы до трёх лет с лишением права занимать определенные должности на этот же срок. Кредитора могут освободить от уголовной ответственности, если он возместит нанесённый ущерб и перечислит в бюджет двукратную сумму причинённого ущерба.

Согласно другому законопроекту, также принятому в первом чтении, поправки вносятся в КоАП. По ним ужесточаются административные штрафы за выдачу незаконных займов. Для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей (сейчас — от 20 до 50 тыс.), для ИП — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей (сейчас — от 200 до 500 тыс.). Законопроект также позволяет приостанавливать работу ИП и юрлиц на срок до 15 суток. За повторное незаконное предоставление займа без признаков уголовного преступления для должностных лиц и ИП штраф может составить от 50 до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — от 500 тыс. до 2 млн рублей. Работа ИП, фирм и организаций также может быть приостановлена на 90 суток.

Столь существенный разрыв между низшим и высшим пределом размеров штрафов за повторное правонарушение может создать предпосылки для широкого усмотрения правоприменителя и возможности коррупционности при принятии соответствующих решений, — заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

Кроме того, в комитете считают, что нужно дополнительное разъяснение, когда по данным составам полагается уголовная или административная ответственность.

Как писал NEWS.ru, нелегальных кредиторов в третьем квартале 2020 года в России выявлено на 56,8% больше, чем в предыдущем. Также выросло число жалоб от граждан на нелегальных взыскателей задолженностей — ­с 66 до 72%, следует из информации Центробанка и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Так, за январь — сентябрь 2020 года выявлено 593 «чёрных кредитора», что на 62,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го, но в третьем квартале (по сравнению со вторым) количество выявленных нелегальных кредиторов выросло со 132 до 207, или на 56,8%. По мнению представителей Центробанка, всплеск нарушений связан с послаблением карантинных мер, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.