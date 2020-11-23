Нелегальные кредиторы и коллекторы активизировались в России

https://static.news.ru/photo/df8e6c0a-2dd8-11eb-a682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нелегальных кредиторов в третьем квартале 2020 года в России выявлено на 56,8% больше, чем в предыдущем. Также выросло число жалоб от граждан на нелегальных взыскателей задолженностей — ­с 66 до 72%, следует из информации Центробанка и Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Так, за январь — сентябрь 2020 года выявлено 593 «чёрных кредитора», что на 62,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го, но в третьем квартале (по сравнению со вторым) количество выявленных нелегальных кредиторов выросло со 132 до 207, или на 56,8%, пишут «Известия».

По мнению представителей Центробанка, всплеск нарушений связан с послаблением карантинных мер, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.

С точки зрения «перехода на удалённый вариант взаимодействия» данные показывают рост всех видов интернет-мошенничества. Но нелегальных кредиторов стало меньше, так как этот рынок лучше себя чувствует в формате офлайна, шаговой доступности и при передаче наличных из рук в руки, — объяснил директор департамента противодействия незаконным практикам ЦБ Валерий Лях.

Основная претензия россиян, жаловавшихся в 2020 году на нелегальных кредиторов, — огромные проценты по займам.

Жалобы на действия коллекторов участились во время пандемии и связанного с ней экономического кризиса: на 20% в январе — сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, сообщается о взаимодействии неизвестных с близкими заёмщиков, о порочащих публикациях в соцсетях, телефонных угрозах и порче стен в подъездах и дверей квартир должников надписями, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Как отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, оценить количество действующих сейчас нелегальных коллекторов практически невозможно, оно может варьироваться от нескольких сотен до тысячи.

Как писал NEWS.ru, подавляющее большинство российских заёмщиков, отказывающихся выплачивать долги и допустивших просрочку, назвали причиной этого финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.