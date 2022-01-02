Финансист рассказала о росте пенсий в 2022 году

Индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца с 1 января 2022 года произведена в размере 5,9%, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Благодаря этому возрастёт стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), пояснила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Финансист подчеркнула , что стоимость ИПК для расчёта уровня страховой пенсии увеличилась до 104,69 рубля, фиксированная выплата составит 6401 рубль.

Кроме того, добавила Финогенова, рост фиксированной выплаты ведёт к росту доплат, привязанных к её размеру: доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 7,7%.

Таким образом, с учётом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей, — указала финансист.

Ранее стало известно, что в России низкие пенсии обусловлены низкими зарплатами, с которых и идут отчисления в ПФР, заявил бывший замминистра здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, медианная зарплата находится в пределах 35 тысяч рублей, отчисления с которой не могут быть большими.

Сафонов добавил, что в России около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию.