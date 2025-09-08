Финансист объяснила, что делать при нехватке баллов для выхода на пенсию Финансист Мазур: при нехватке баллов для выхода на пенсию их можно докупить

При нехватке пенсионных баллов для выхода на страховую пенсию россияне могут их докупить, заявила NEWS.ru доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур. Максимально на эти цели в 2025 году можно потратить 474 тысяч рублей. За эти деньги можно купить 7,8 балла, отметила эксперт.

У человека, которому совсем немного не хватает пенсионных для получения страховой пенсии, есть два варианта решения проблемы: работать, пока страховой стаж не составит 15 лет, а количество пенсионных баллов не достигнет 30, либо купить страховые баллы. Один такой балл стоит 60 450 рублей, однако за год можно приобрести не более 7,8 балла. Стоимость такой покупки составит 473 932,8 рубля, — сказала Мазур.

По словам эксперта, купить стаж и баллы можно не только для себя, но и за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхователем.

Ранее сообщалось, что россиянам с маленьким трудовым стажем или вовсе без него положена социальная пенсия в размере 8824 рублей. Аналогичные выплаты ждут тех, кто заработал менее 30 пенсионных баллов.

Кроме того, страховая пенсия положена инвалидам всех групп, детям-сиротам. Отмечается, что ее начисляют позже страховой. В 2026 году мужчины могут претендовать на выплаты с 69 лет, а женщины — с 64 лет. В 2028 году — с 70 и 65 лет соответственно.