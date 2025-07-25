Названы условия, при которых россияне получают доплату к пенсии Экономист Балынин: россиянам начисляют ИПК за службу по призыву и уход за детьми

Россиянам начисляют дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за службу по призыву и участие в СВО, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, в этот список также входит уход за детьми, пожилыми людьми и инвалидами, передает «Газета.Ru».

Например, человек накопил 117,456 ИПК исходя из официально получаемой заработной платы. При этом еще гражданин осуществлял уход за четырьмя детьми до достижения каждым возраста полутора лет. В таком случае ему положены 24,3 дополнительного ИПК, — отметил Балынин.

По словам эксперта, за уход за детьми до полутора лет начисляется от 1,8 до 5,4 ИПК в год. При службе по призыву, уходе за пожилыми людьми старше 80 лет, инвалидами I группы или ребенком-инвалидом — 1,8 ИПК ежегодно. За участие в СВО — 3,6 ИПК в год. Эти коэффициенты прибавляются к тем, что гражданин накапливает за счет официальной трудовой занятости.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что с 1 августа работающие пенсионеры получат перерасчет страховых пенсий автоматически. Это коснется тех, кто официально трудился в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы. По словам парламентария, размер прибавки будет зависеть от количества накопленных пенсионных коэффициентов и их стоимости. При этом вся процедура пройдет автоматически — заявления подавать не нужно.