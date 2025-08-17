Британская ведущая возмутилась льготами беженцев и покинула эфир

Британская телеведущая Мишель Дьюберри покинула студию телеканала GB News, возмутившись объемом льгот для беженцев в стране, сообщает Daily Express. Журналистка зачитала список привилегий, предоставляемых мигрантам: бесплатное жилье и питание, стоматологические услуги, посещение офтальмолога, кулинарные и плавательные курсы.

Это невероятно. И это не конец! Скидки на походы в театр. Бесплатный мобильный телефон при прибытии. Их жизнь лучше моей. Я ухожу, — добавила ведущая.

Ранее премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за полную отмену пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только новых прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.

Кроме того, выяснилось, что власти Финляндии могут отменить выплаты украинским беженцам, которых в стране насчитывается около 45 тысяч. С такой инициативой выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра.