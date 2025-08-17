Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:12

Британская ведущая возмутилась льготами беженцев и покинула эфир

Британская ведущая Дьюберри от возмущения из-за льгот беженцам покинула эфир

Мишель Дьюберри Мишель Дьюберри Фото: Justin Ng/Avalon/legion-media.com

Британская телеведущая Мишель Дьюберри покинула студию телеканала GB News, возмутившись объемом льгот для беженцев в стране, сообщает Daily Express. Журналистка зачитала список привилегий, предоставляемых мигрантам: бесплатное жилье и питание, стоматологические услуги, посещение офтальмолога, кулинарные и плавательные курсы.

Это невероятно. И это не конец! Скидки на походы в театр. Бесплатный мобильный телефон при прибытии. Их жизнь лучше моей. Я ухожу, — добавила ведущая.

Ранее премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выступил за полную отмену пособий Bürgergeld для украинских беженцев. По словам политика, это решение должно касаться не только новых прибывших, но и тех, кто уже находится на территории Германии.

Кроме того, выяснилось, что власти Финляндии могут отменить выплаты украинским беженцам, которых в стране насчитывается около 45 тысяч. С такой инициативой выступила заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра.

Великобритания
журналисты
льготы
беженцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
В Европе назвали 18 августа поворотным днем для Украины
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.