Эксперт объяснила, что будет с рублём при обрушении доллара

https://static.news.ru/photo/89116482-60f9-11eb-861b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова заявила, что при гипотетическом одномоментном крахе доллара рухнут и курсы валют развивающихся стран, к которым относится рубль. По её словам, доллар может рухнуть, если в США произойдёт дефолт, валютная или административная реформа или что-то не менее глобальное.

Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран — норвежская, датская и шведская кроны, котировки канадского, сингапурского и австралийского доллара, — пояснила Степанова в беседе с агентством ПРАЙМ.

Она пояснила, что в другой ситуации, когда гипотетически случится плавное снижение гегемонии доллара, угроза для рубля сохранится. В этом случае инвесторы и спекулянты станут искать «тихие гавани», которыми могут стать рынки капитала наиболее развитых стран мира.

Рубль, с его режимом свободно плавающего валютного курса, подвержен высокой волатильности с конца 2014 года, считает эксперт. По её мнению, это особенно заметно на фоне санкционных и других ограничений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году европейская валюта стала для инвесторов одним из самых доходных инструментов. Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. По его словам, реальная доходность евро составила более 25%, а рубль потерял к ней 30%. В 2021 году инвесторам следует ждать похожего тренда, отметил эксперт.