Экономист рассказал, когда в России пенсии перестанут выдавать наличными

https://static.news.ru/photo/b0753952-57dc-11eb-b367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские пенсионеры смогут получать выплаты цифровыми рублями. Но произойдёт это ещё не скоро, лишь через несколько десятилетий, считает эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

По его мнению, на данный момент пожилые люди пока не готовы к цифровым деньгам, так как не доверяют даже безналичным платежам с помощью карты. Нельзя назвать полностью подготовленными и тех, кто может отправиться на заслуженный отдых в ближайшем будущем.

С технической точки зрения государство придёт к этому лет через 10–15, но с политической точки зрения потребуется, чтобы пенсионерами стали те, кому сегодня 18 лет, — приводит мнение Ющука URA.RU.

Экономист предположил, что Банк России не станет переходить на цифровой рубль и отменять наличные деньги одномоментно, а введёт новый вид оплаты так, что обе системы будут сосуществовать. Однако со временем наличные средства всё-таки будут отменены.

Они не только исчезнут, но и вообще могут быть криминализированы, уверен эксперт. Это произойдёт, так как у банкнот множество недостатков: их можно подделать, украсть и потратить, не попавшись, можно проводить незаконные сделки. Более того, их выпуск стоит отдельных денег. Зато цифровой рубль невозможно похитить, так как все транзакции отслеживаются и информация о них сохраняется навсегда, заверил Ющук.

В октябре 2020 года Банк России представил для обсуждения концепцию цифрового рубля. У него будет свой уникальный цифровой код. Храниться деньги станут в специальном электронном кошельке, а их передача от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода из одного электронного кошелька в другой.

В конце декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что граждане РФ по желанию смогут получать пенсии в цифровых рублях после того, как это платёжное средство будет введено в оборот, писал NEWS.ru.