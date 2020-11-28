Экономист дал совет, как заработать больше на банковском вкладе

https://static.news.ru/photo/068cf54c-3220-11eb-ad66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доходность по вкладам в российских банках продолжает двигаться вниз вслед за ставкой ЦБ. Инвестиционный стратег Александр Бахтин советует обратить внимание на накопительные счета — ставка по ним при определённых условиях может быть выше, чем на депозите.

Изначально ставки по накопительным счетам были заметно ниже, чем по депозитам, предполагающим определённую срочность и в какой-то степени более прогнозируемое движение средств для банка. Но теперь проценты по вкладам и накопительным счетам сопоставимы. Более того, в ряде случаев накопительный счет сейчас может оказаться выгоднее по доходности, скажем, на 0,5–1,5 процентного пункта, — сообщил РИА Новости Бахтин.

Он пояснил, что накопительный счёт — это среднее между текущим счётом и вкладом. Он открывается до востребования и предусматривает возможность внесения и снятия денег. Средства на нём застрахованы, как и на обычном вкладе.

Однако, делая выбор в пользу накопительного счёта, эксперт посоветовал внимательно читать договор, потому что «надбавка» может выплачиваться только при дополнительных условиях, например при совершении операций по картам на определённую сумму в месяц или при поддержании оговоренного остатка. Также она может исчезать с течением времени — к примеру, через три месяца ставка с 5–5,5% может опуститься до 4%.

Плюс накопительных счетов заключается в том, что это более гибкий инструмент: снять деньги все или часть можно в любой момент, при этом уже полученный доход не потеряется, а проценты зачисляются на счёт каждый месяц, — пояснил Бахтин.

Как писал NEWS.ru, комитет Госдумы по финансовому рынку порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, обязывающий банки указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу в договоре, заключаемом с физлицами. Часто бывает, что доходность вклада определяется плавающими условиями и зачастую обещают одни проценты, а по факту — на многочисленных страницах, которые есть в договоре, обуславливающих конечную ставку — оказывается намного ниже, чем вкладчик ожидал. Законопроект разработан, чтобы исключить случаи искажения смысла информации, доводимой до вкладчиков, и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов.