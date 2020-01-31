https://static.news.ru/photo/4ad83024-4403-11ea-95c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара прибавил 1 копейку на открытии торгов 31 января. Единица американской валюты стоит 63,27 рубля. Евро — 69,41 рубля.

Индекс Мосбиржи достиг 3126,73 пункта. РТС — 1559 пунктов, RVI — 21,62.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель. Это произойдёт в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.

Такие цифры содержатся в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. При этом в отчёте приведён и базовый сценарий, исключающий изменения в важных энергетических законах. Согласно ему, цена за баррель нефти будет составлять к названному периоду $105. Она сможет опуститься и до $46 за баррель, если издержки добычи станут низкими.

Своего максимума нефтедобыча в США, считают авторы отчёта, достигнет в 2022 году. Тогда в сутки будет добываться 14 млн баррелей.