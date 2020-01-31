Курс доллара прибавил 1 копейку на открытии торгов 31 января. Единица американской валюты стоит 63,27 рубля. Евро — 69,41 рубля.
Индекс Мосбиржи достиг 3126,73 пункта. РТС — 1559 пунктов, RVI — 21,62.
Ранее NEWS.ru сообщал, что цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель. Это произойдёт в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Такие цифры
Своего максимума нефтедобыча в США, считают авторы отчёта, достигнет в 2022 году. Тогда в сутки будет добываться 14 млн баррелей.
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