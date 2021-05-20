Долги за тепло в России снизились на 10 млрд рублей

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Общая задолженность за тепловую энергию в России в марте уменьшилась на 10,2 млрд рублей, до 240,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ассоциации «Совет производителей энергии».

Уровень оплаты за тепловую энергию в апреле 2021 года вырос в годовом выражении на 10 п. п. и составил 91,1%, тогда как в январе — апреле показатель поднялся на 0,8% пункта — до 86,6%, — говорится в отчёте ассоциации.

По данным энергопроизводителей, за первый квартал общие долги выросли почти на 15%, за год этот показатель увеличился на 11,6%.

В ассоциации также отметили, что за четыре месяца текущего года жилищные организации сократили собираемость платежей на 2,2%, а теплоснабжающие организации — на 7,9%. При этом население увеличило уровень оплаты на 0,8%, бюджетные и промышленные потребители — на 1,5% и 6,5%.

Ранее КПРФ предложила кабмину на время освободить россиян от платы за услуги ЖКХ, погашения задолженностей по кредитам и уплаты налогов. По мнению лидера партии Геннадия Зюганова, подобные меры необходимы «в условиях эпидемии и нарастающего кризиса».

Премьер-министр Михаил Мишустин предложение не поддержал, заявив, что вопросом федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг должны заниматься регионы. По его словам, просто выделения средств недостаточно. Мишустин отметил, что данный вопрос требует детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта.