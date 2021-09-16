Чужая ноша: как защититься от кредитных мошенников

На фоне роста мошеннических схем в финансовой сфере всё чаще россияне становятся должниками по чужому кредиту. Однако в России невозможно признать сделку о кредитовании ничтожной иначе, чем в судебном порядке. А чтобы подтвердить непричастность к займу, нужно собрать доказательства. И значит придётся обратиться в банк, выдавший кредит, полицию и бюро кредитных историй. NEWS.ru разбирался, как аферисты оформляют кредиты на своих жертв и можно ли предотвратить попытки обогатиться за чужой счёт.

Ситуация, когда вам позвонили с требованием погасить задолженность, о которой вы в этот момент узнаёте впервые, — не из приятных. Если вы не брали кредит и при этом не являетесь поручителем другого заёмщика, главное сохранять спокойствие и трезвость рассудка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Важно знать самые распространённые схемы кредитного жульничества. Прежде всего это кредит на чужое имя по украденному паспорту, кредит на имя однофамильца или якобы вашего дальнего родственника без вашего ведома, мошеннический экспресс-кредит на покупку конкретного товара, а также телефонное мошенничество.

Первое, что необходимо сделать, как только вы узнали о кредите, — обратиться с запросом в Центральный каталог кредитных историй Банка России, говорит юрист, основатель компании Alpha Juris Илья Глушко. Вполне вероятно, что мошенники могли оформить заём в нескольких организациях. В отчёте, который можно получить на портале госуслуг, будет указана сумма финансовой нагрузки, отмечает эксперт. Далее следует составить претензию в отношении банка или других кредитных учреждений, где был выдан кредит мошенникам.

Обращение в банк должно быть оформлено в письменной форме. В нём следует подробно описать случившуюся ситуацию, рассказать о незаконных требованиях по уплате долга, возможно, о потере паспорта, которым воспользовались аферисты. В претензии должно быть прошение о проведении проверки и дальнейшем обнулении задолженности. Также следует указать на наличие доказательной базы в отношении личной невиновности. В качестве такого аргумента могут быть свидетельские показания, записи с камер видеонаблюдения или документы, свидетельствующие о том, что гражданин отсутствовал в данном месте в момент займа. Ответ на претензию нужно сохранить для следующего шага. Илья Глушко юрист, основатель компании Alpha Juris юрист, основатель компании Alpha Juris

По словам юриста, необходимо обратиться в полицию: написать заявление по факту совершения мошеннических действий. К нему следует прикрепить имеющиеся доказательства и копию паспорта. Сотрудники МВД в свою очередь обязаны возбудить уголовное дело.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не лишним будет посетить паспортный стол. Паспорт нужно заменить, так как сведениями из предыдущего документа мошенники уже воспользовались, объясняет Глушко. И, наконец, если претензия отклонена кредитором, необходимо подать заявление в суд. В данном случае составляется иск, который поможет признать договор между заёмщиком и кредитной организацией ничтожным.

Сделку о кредитовании можно признать ничтожной только через суд. Однако для этого потребуются доказательства нарушения законодательства со стороны участников сделки. Основания для оспаривания договора займа перечислены в ст. 168-179 ГК РФ, — отмечает юрист.

По словам Глушко, иногда в суд обращаются, не дожидаясь ответа от банка или правоохранительных органов. Дополнительно можно пожаловаться в Банк России (если внутреннее расследование в кредитной организации не принесло желаемого результата или проводилось формально).

Универсальная защита от всех видов кредитного мошенничества — соблюдение финансовой гигиены. Угроза стать «должником поневоле» резко возрастает в случае утери паспорта или его кражи. Поэтому чтобы избежать «чужих» займов, нужно следить за документом и никогда не отдавать его или его копию даже близким знакомым. По возможности не оставлять нигде своих контактов (в том числе паспортных данных), проверять официальные лицензии всех финансовых организаций, с которыми вы собираетесь вступать в договорные отношения.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

И последнее, но не менее важное правило — контролировать собственную кредитную историю. Необходимо регулярно — не реже двух раз в год — проверять кредитную историю на наличие неизвестных кредитов, советует директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Кредитная история — довольно объёмный и подробный документ, сложный для понимания простым заёмщиком. Но оценить его при этом просто при помощи Персонального кредитного рейтинга (ПКР). ПКР рассчитывается исключительно по записям кредитной истории, являясь, по сути, измерительным прибором, демонстрирующим её качество в диапазоне от 300 до 850 баллов. И если в кредитной истории гражданина появляются такие, по его мнению, недостоверные данные, то они, конечно же, будут временно «ухудшать» кредитную историю гражданина, снижая количество баллов в рейтинге. Это будет сигналом для гражданина к проверке непосредственно самой своей кредитной истории. Алексей Волков директор по маркетингу НБКИ директор по маркетингу НБКИ

Поводом для обращения в бюро кредитных историй (БКИ) может стать и уже доказанный факт кредитного мошенничества. По словам Глушко, задача этой организации состоит не только в формировании скоринга (вычисление кредитных баллов), но и в проверке добросовестности банков. А когда факт мошенничества доказан и имеется постановление суда, а также официальный ответ кредитора, то в БКИ помогут восстановить кредитный рейтинг и тем самым «отбелить» кредитную историю.

Виталий Аньков/РИА Новости

После обращения в БКИ и проведения проверки (исключительно в случае признания кредитором незаконности сделки) данные о таком кредите будут полностью удалены из кредитной истории, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. По словам эксперта, в последнее время «наблюдается увеличение объёма заявлений от физических лиц с жалобами на мошеннические действия третьих лиц». Впрочем, это может говорить не только о росте числа случаев мошенничества с кредитами, но и о возросшем уровне финансовой грамотности населения. А это уже определённо повод для оптимизма.