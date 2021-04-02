Центробанк назвал, как выявить подозрительный платёж

https://static.news.ru/photo/4811b5fa-eb0a-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банковский перевод в некоторых случаях можно считать подозрительным. Когда именно финансовым организациям стоит заинтересоваться переводом, рассказал первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычёв.

Если клиент никогда ранее не совершал подобных платежей, и операция выбивается из общего алгоритма действий клиента, это станет поводом блокировки, сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Например, если россиянин впервые купил что-то за рубежом, или купил что-то действительно дорогое при том, что ранее тратил деньги по мелочи.

Всего банковские структуры учитывают от 50 до 1,5 тысячи различных критериев для выявления недобросовестных клиентов или мошенников.

При выявлении проблемы кредитная организация приостановит операцию, но не будет её блокировать или отменять, подчеркнул Сычёв. Закон предполагает, что банк должен сначала связаться с клиентом и подтвердить платёж или перевод.

Если дозвониться не удалось, банк обязан провести операцию, даже если она вызывает сомнения.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Геобанк», Майкопбанка и РНКО «РИБ».