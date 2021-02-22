Биткоин подешевел более чем на 8%

https://static.news.ru/photo/1b58dbcc-750e-11eb-afd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биткоин во время торгов 22 февраля 2021 года подешевел на 8,39%, достигнув отметки в $52,914 тысячи за единицу, следует из статистики площадки CoinDesk на 15:20. Накануне криптовалюта прибавила в стоимости 1,97% — до $58,1 тысячи, побив исторический рекорд.

Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта», поэтому считается, что со временем его стоимость будет только расти.

В 2021 году стоимость самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — может достигнуть отметки в 200 тысяч долларов за единицу. Такой прогноз сделали эксперты, опрошенные журналистами. В ближайшее время онлайн-валюта, вероятно, станет дороже ещё на 20%. В этом году рост составил уже 470%. На втором месте по доходности в мире золото, но ему далеко до биткоина. Причиной такого роста эксперты считают заинтересованность крупных инвесторов в валюте. Биткоинами интересуется Tesla, MicroStrategy и прочие компании. Только эти две компании вложили в валюту $1,5 млрд и $1 млрд соответственно.

Цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, писал NEWS.ru.