Прогноз: биткоин вырастет до $200 тысяч

В 2021 году стоимость самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — может достигнуть отметки в 200 тысяч долларов за единицу.
Такой прогноз
В конце прошлого года объём торгов на крупнейшей в мире бирже криптовалют Binance побил исторический максимум, превысив за день три миллиона долларов, напомнил директор российского представительства Binance Глеб Костарев.
Токены перестали считать спекулятивным вложением и спрос на них значительно вырос. В тройку самых популярных криптовалют вошли биткоин, Ethereum и Binance Сoin, — объяснил Костарев.
Причиной такого роста эксперты считают заинтересованность крупных инвесторов в валюте. Биткоином интересуется Tesla, MicroStrategy и прочие компании. Только эти две компании вложили в валюту 1,5 млрд долларов и один млрд долларов соответственно.
Аналитики считают, что это доведёт биткоин и до 100, и до 200 тысяч долларов за единицу, но рано или поздно курс обязательно придёт к коррекции.
Цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, писал NEWS.ru.