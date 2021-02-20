Прогноз: биткоин вырастет до $200 тысяч

https://static.news.ru/photo/98d97652-97ce-11e9-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: McPHOTO/M. Gann/imago-imago.de/Global Look Press

В 2021 году стоимость самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — может достигнуть отметки в 200 тысяч долларов за единицу.

Такой прогноз сделали эксперты, опрошенные «Известиями». В ближайшее время онлайн-валюта, вероятно, станет дороже ещё на 20%. В этом году рост составил уже 470%. На втором месте по доходности в мире стало золото, но ему далеко до биткоина.

В конце прошлого года объём торгов на крупнейшей в мире бирже криптовалют Binance побил исторический максимум, превысив за день три миллиона долларов, напомнил директор российского представительства Binance Глеб Костарев.

Токены перестали считать спекулятивным вложением и спрос на них значительно вырос. В тройку самых популярных криптовалют вошли биткоин, Ethereum и Binance Сoin, — объяснил Костарев.

Причиной такого роста эксперты считают заинтересованность крупных инвесторов в валюте. Биткоином интересуется Tesla, MicroStrategy и прочие компании. Только эти две компании вложили в валюту 1,5 млрд долларов и один млрд долларов соответственно.

Аналитики считают, что это доведёт биткоин и до 100, и до 200 тысяч долларов за единицу, но рано или поздно курс обязательно придёт к коррекции.

Цены на криптовалюты биткоин и эфириум находятся на завышенном уровне. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, писал NEWS.ru.