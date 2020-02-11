https://static.news.ru/photo/60fff038-4ce3-11ea-9c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне предпочитают брать ипотечные кредиты на длительный срок, чтобы не иметь проблемы с платежами в настоящий момент и переехать в собственное жильё как можно скорее. Потребность в том, чтобы чувствовать себя уверенней в своей платежеспособности, побуждает людей платить по 20-25 лет, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Он напомнил, что «меньшие по размеру проценты на более долгий срок оказываются суммарно больше», однако отметил, что «это нормально».

Если люди захотят сократить срок платежей, погасить досрочно, они смогут это сделать по условиям договора. А вот обратное сделать бывает сложно. Если человек видит, что сегодня не может платить, то договориться, чтобы, например, платить половину, но на более долгий срок, трудно, — цитирует Тосуняна ИА НСН.

По данным «Москвы 24», кредиты есть у 39,5 млн человек. Большинство россиян имеют всего один кредит — ссуду наличными или ипотеку. Однако доля подобных заёмщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.

При этом, как писал NEWS.ru, часть россиян фактически прекратила выплаты по ипотеке. Объём просроченной задолженности на 1 января составил 72,6 млрд рублей. В итоге банки-кредиторы могут начать изымать жильё у должников уже в 2020 году.