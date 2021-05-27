Банки предупредили россиян о рисках «экосистемного рабства»

Россияне могут попасть в так называемое «экосистемное рабство». Это значит, что они имея подписку на те или иные сервисы не могут перейти к их конкурентам из-за закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на отзыв Национального совета финансового рынка (НСФР) на консультативный доклад ЦБ.
Игроки финансового рынка предложил государству упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера,
Те корпорации, которые занимаю более 35% рынка обяжут работать по открытому принципу. То есть ЦБ предлагает сделать так, чтобы на платформах крупнейших экосистем предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков.
Также финансовый рынок требует вообще запретить единую подписку, чтобы тарифы не становились заградительными при значительном превышении стоимости услуги цены в пакетном предложении.
Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек, - подтвердил проблему в беседе с изданием глава НСФР Андрей Емелин.
Он отметил, что Центробанк в курсе ситуации в некоторых сегментах финрынка и успешно пресекает её.
Ранее Геннадий Зюганов заявил, что большинство пенсионеров попали в «долговое рабство» из-за того, что цены растут, а жить людям на что-то надо. Поэтому россияне идут к ростовщикам, а после попадают в лапы коллекторов