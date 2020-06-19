Аналитики: из-за Сбербанка все банки могут ввести комиссию на переводы

https://static.news.ru/photo/dd0c0ea0-b20f-11ea-8d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примеру Сбербанка, который ввёл комиссию на перевод денег через банкоматы, могут последовать и другие кредитные организации. Таким образом, плата за перечисление средств может стать реальностью уже в недалёком будущем, считают эксперты по банковскому делу.

Кроме того, после нынешнего решения Сбербанк может ввести комиссию и на другие операции, полагают эксперты.

Так, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что в подобных ситуациях, пока люди не разобрались с тем, что произошло, банки всегда получают дополнительный доход. Однако спустя некоторое время клиенты неизбежно задумываются о смене кредитной организации и ищут более выгодные условия. Хотя не всё так однозначно.

Практика показывает: если кто-то из крупных банков вводит какую-либо комиссию, то через некоторое время такую же комиссию введут и остальные банки, — цитирует Хестанова URA.RU.

Вместе с тем он назвал логичным шагом введение комиссий на операции через банкоматы, так как их приобретение и обслуживание обходятся достаточно дорого.

Но если руководствоваться этой логикой, отметил экономист, то повышение комиссий на операции в приложениях и онлайн-банкинге произойти не должно. В таком случае её либо не будет вовсе, либо она окажется достаточно низкой.

С этим утверждением частично согласен и младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его мнению, желание банков заработать логично, так как они пытаются компенсировать потери, которые понесли из-за отмены «банковского роуминга».

Думаю, сейчас Сбербанк протестирует ситуацию. Если люди будут пользоваться банковскими переводами дальше и Сбербанку удастся заработать, то эту комиссию никто не отменит. А если заработать не удастся, то комиссию могут ввести за что-то другое, — сказал Путиловский.

Он высказал уверенность, что инициаторы нововведений в Сбербанке «трезво оценивают обстановку и понимают, что любые комиссии на текущий момент людей очень раздражают».

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. По некоторым оценкам, благодаря нововведению к концу года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей.

Незадолго до этого Сбербанк ввёл комиссию на все переводы, превышающие лимит в 50 тысяч рублей в месяц. При его превышении клиентам приходится покупать подписку. Это стало ответом на отмену так называемого банковского роуминга, когда плата взималась при денежных переводах между клиентами кредитной организации в разных регионах. Закон о «банковском роуминге» был подписан в декабре 2019 года президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, в конце мая Сбербанк одним из последних системообразующих банков подключил своих клиентов к Системе быстрых платежей, которая позволяет отправить деньги по номеру телефона. При этом Центробанком установлена предельная комиссия: операции до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться бесплатно, а с переводов выше этой суммы плата может составлять не более 0,5%, но максимум 1,5 тысячи рублей.