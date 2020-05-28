https://static.news.ru/photo/51e0631a-a0c3-11ea-b14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении.

В настоящий момент сервис переводов в СБП доступен всем клиентам Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» на платформах iOS и Android, — сообщает пресс-служба банка.

С 1 мая Центробанк установил предельную комиссию, которую могут взимать банки со своих клиентов при переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП): операции до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться бесплатно, комиссия с переводов выше этой суммы может составлять не более 0,5%, максимально 1500 рублей. Ряд российских банков уже следует этому указанию, а некоторые кредитные организации оставили переводы в СБП полностью бесплатными.

Как ранее писал NEWS.ru, 1 апреля пилотные испытания Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ провёл Сбербанк после подключения к сервису.