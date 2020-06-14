Банковский роуминг отменён в России с 14 июня

https://static.news.ru/photo/0d7e2162-adcf-11ea-89b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские кредитные организации с воскресенья, 14 июня, прекратили взимать комиссии за межрегиональные внутрибанковские переводы.

Закон о банковском роуминге был подписан в декабре 2019 года президентом России Владимиром Путиным и теперь вступил в действие.

В начале июня Сбербанк уже отменил комиссии за переводы внутри банка в одном регионе и между регионами на сумму до 50 тысяч рублей в месяц, при её превышении комиссия не может быть более тысячи рублей или 1%. Отмечается, что почти 90% клиентов банка переводят не более 50 тысяч в месяц, а для тех, кто обычно переводит больше, кредитная организация ввела систему подписок, используя которую, можно снизить размер комиссии при превышении лимита, передаёт «Российская газета».

Также в конце мая Сбербанк присоединил клиентов к системе быстрых платежей СБП, запущенной ЦБ РФ. Так, клиенты банка могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки-участники СБП и наоборот, в том числе при использовании официального приложения кредитной организации для iOS и Android.

Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк с 1 мая установил предельную комиссию, которую могут взимать банки со своих клиентов при переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП): операции до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться бесплатно, комиссия с переводов выше этой суммы может составлять не более 0,5%, максимально 1500 рублей.