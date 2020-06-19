Сбербанк установил комиссию за переводы через банкоматы

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Все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными. Максимальная комиссия составляет тысячу рублей вне зависимости от региона.

Новая система начала действовать 2 июня. Как отметили в банке, без комиссии можно переводить до 50 тысяч рублей в месяц. Затем можно приобрести подписку для бесплатных переводов или же платить комиссию в 1% с каждой транзакции.

Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90 процентов клиентов Сбербанка, — сообщили РИА Новости в кредитной организации.

При этом там подчеркнули, что переводы до 50 тысяч рублей при помощи «Сбербанк онлайн» и «СМС-банк» по-прежнему остаются бесплатными.

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