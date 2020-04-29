Переводы по номеру телефона стали бесплатными

https://static.news.ru/photo/d4f4db4a-8ac1-11ea-86c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк с 1 мая устанавливает предельную комиссию, которую могут взимать банки со своих клиентов при переводах в рамках Системы быстрых платежей (СБП): операции до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться бесплатно, комиссия с переводов выше этой суммы может составлять не более 0,5%, максимально 1500 рублей. Ряд российских банков уже следует этому указанию, а некоторые кредитные организации оставили переводы в СБП полностью бесплатными.

В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы в рамках этого платёжного сервиса, — сообщил РИА Новости старший вице-президент банка Никита Чугунов.

О сохранении бесплатных переводов агентству сообщили также специалисты банков «Русский Стандарт», Совкомбанк и «Дом.РФ». В СКБ-банке, «Почта банке», Альфа-банке, Райффайзенбанке, Россельхозбанке и крымском РНКБ намерены привести тарифы в соответствие с требованиями ЦБ к 1 мая.

Представители банков уверены, что введение тарифных ограничений существенно не отразится на величине среднего клиентского чека, так как граждане чаще всего совершают операции в рамках СБП на суммы не более 3 тыс. рублей.

Система быстрых платежей позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Как писал NEWS.ru, российские кредитные организации прекратили с 28 апреля принимать денежные переводы с банковских карт или из электронных кошельков иностранных платёжных систем, не соответствующих законодательству РФ. Речь идёт о ФЗ «О национальной платёжной системе». Отмечается, что данное ограничение не касается крупнейших иностранных систем, таких как Visa или Mastercard. Все значимые платёжные системы уже давно провели свою работу по выполнению требований ФЗ-161, поэтому никаких перебоев, отключений, прекращений приёма на рынке не будет, а значит, не будет и никакого влияния на клиентов или участников платёжного рынка, считают в Промсвязьбанке.