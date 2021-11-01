Аналитик рассказал об угрозах для курса рубля

Инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что рубль может просесть к доллару из-за угрозы коронавируса. Новые локдауны могут негативно сказаться на нефтяных ценах, отметил эксперт в интервью агентству ПРАЙМ.

Бахтин пояснил , что обычно ноябрь и декабрь являются для рубля худшими месяцами в году, однако историческая закономерность в 2021 году может быть нарушена. При этом негативные сюрпризы возможны «в общерыночной плоскости в разрезе цен на энергоносители», в геополитике, в общем аппетите к риску, на который будет давить монетарное ужесточение в США. Ещё одним фактором аналитик считает пандемию коронавируса.

На фоне неослабевающих вирусных рисков новости о сворачивании монетарных стимулов могут быть восприняты особенно болезненно. Для валютного рынка это значит рост доллара, который сделает более уязвимыми позиции валют развивающихся стран, — пояснил Бахтин.

Он добавил, что существенного ослабления российской валюты можно не ждать до конца ноября, в этом месяце пара доллар — рубль останется в диапазоне 69,5–73,5, евро — рубль — 81–84.

Ранее стало известно, что российская валюта останется в текущих показателях относительно доллара и евро до конца года, заявляют финансовые эксперты. При этом на отрицательную динамику может повлиять очередная волна пандемии, а также завершение энергетического кризиса в мире. В случае отсутствия каких-либо факторов ухудшения рубль к доллару будет колебаться на уровне 68–71 руб., а к евро — на уровне 78–81 руб.