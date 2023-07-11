Загитову назвали самой состоятельной фигуристкой: кто еще в топ-5 богачей Сколько зарабатывают богатейшие спортсмены России и мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Британское издание The Sun назвало олимпийскую чемпионку — 2018 в одиночном катании Алину Загитову, приостановившую карьеру более двух лет назад, богатейшей фигуристкой России. Верны ли эти данные, кого еще считают самыми состоятельными спортсменами РФ и мира — в материале NEWS.ru.

Что пишут англичане

The Sun опубликовал материал под названием «Познакомьтесь с Алиной Загитовой, потрясающей российской фигуристкой и моделью, которая любит садоводство». Британские журналисты делают акцент на садоводстве из-за недавней публикации Загитовой в социальных сетях, где она выложила видео с огорода и доказывала, что знает, для чего нужна тяпка. The Sun также называет Алину «самой сексуальной фигуристкой мира» и подсчитывает ее доход. Со ссылкой на портал AllFamousBirthday англичане заявляют, что состояние Алины оценивается в $5 млн.

«Алина — одна из самых богатых фигуристок России», — пишут британцы и добавляют, что анализировали доход Загитовой по «Википедии», Forbes и Business Insider.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алина Загитова

По их данным, Загитова имеет выгодный спонсорский контракт с Puma и с начала 2023-го является послом спорта от российской нефтяной компании «Татнефть».

Правы ли английские журналисты

Действительно ли Загитова — «одна из самых богатых фигуристок страны»? Портал AllFamousBirthday оценивает состояние Камилы Валиевой в те же $5 млн. Подсчеты датируются 12 января 2023 года, а соревновательный сезон в российском фигурном катании завершился в марте. После этого начались гастроли ледовых шоу, где Валиева — частый гость, следовательно, Камилу можно считать самой богатой фигуристкой России. В сезоне-2022/23 ученица Этери Тутберидзе заработала больше всех призовых. Кроме доходов от турниров, Валиева сотрудничает с крупными компаниями: Ozon и МИР.

По данным AllFamousBirthday, 16-летняя представительница «Хрустального», ставшая второй на чемпионате России и взявшая серебро финала Гран-при, получила в этом году 9,9 млн рублей. Доход за сезон у Валиевой больше, чем у Каори Сакамото (9 млн рублей) — японской фигуристки, выигравшей чемпионат мира, куда россиян не пустили из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU). В топ-3 по призовым среди фигуристов всего мира также Софья Акатьева — 8,5 млн.

Кто богаче Загитовой

Александр Овечкин несколько лет считается самым богатым российским спортсменом. Несмотря на санкции многих крупных мировых брендов по отношению к нашим атлетам, капитан «Вашингтон Кэпиталз» остается самым востребованным спортсменом у спонсоров. Капитал 37-летнего хоккеиста оценивается в $60 млн, чистый доход спортсмена как игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — примерно в $5 млн в год — это второй показатель в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Овечкин

Есть в списке самых богатых спортсменов России и те, кто приостановил карьеру — это Хабиб Нурмагомедов. Состояние бывшего чемпиона UFC в легком весе оценивается в $40 млн. Боец ММА продолжает сотрудничество с такими мировыми брендами, как SalamPay, Gorilla Energy, Reebok, Toyota, а также активно занимается собственным бизнесом — франшиза бойца M-Eat в настоящее время имеет 14 ресторанов в России. Нурмагомедов также остается самым популярным российским спортсменом в соцсетях (34,8 млн подписчиков), что приносит ему дополнительный доход от рекламы.

«У меня все в порядке с деньгами. Если Господь даст мне время, чтобы потратить все эти деньги, то это будет очень хорошо. Заработать деньги — это одно, но второе — как потратить их», — сказал Хабиб в интервью ESPN.

Даниил Медведев в 2023-м стал лидером теннисного сезона по сумме призовых. Только в этом году экс первая ракетка мира заработал $5 млн. Впереди еще много турниров, где Медведев может увеличить свой капитал. По состоянию на 2023 год капитал Даниила оценивается в $20 млн — часть из них заработаны благодаря контрактам с Lacoste, Tecnifibre, BMW, Bovet, Tinkoff и HyperX.

Помимо Нурмагомедова, Овечкина и Медведева, в топ-10 самых финансово успешных российских спортсменов по версии Forbes входят хоккеисты Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», $10 млн), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», $10 млн) Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», $9 млн), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», $7,1 млн) и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», $6,5 млн). Единственный футболист в топ-10 — Артем Дзюба, который сейчас выступает за «Локомотив» и вместе со спонсорами имеет до ход в $5 млн в год.

Кто самые богатые спортсмены мира

В рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года первые две строчки делят главные звезды мирового футбола — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Годовой доход португальца оценивается в $136 млн, 90 из которых форвард саудовского клуба «Аль-Наср» зарабатывает за пределами поля. Совокупный доход аргентинца, перешедшего этим летом в «Интер Майами», составляет $130 млн.

В топ-5 также входит футболист «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ($120 млн), баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ($119,5 млн) и боксер Канело Альварес ($110 млн). В первой десятке есть два гольфиста: Дастин Джонсон ($107 млн) и Фил Микельсон ($106 млн), еще два баскетболиста: Стефен Карри ($100,4 млн) и Кевин Дюрант ($89,1 млн). А также завершивший карьеру теннисист Роджер Федерер ($95 млн).

Последний сумел почти в два раза увеличить свой доход в 2018 году после подписания контракта с Uniqlo. Японцы переманили 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема у Nike, предложив ему $300 млн за 10 лет. Единственная женщина в топ-30 рейтинга — Серена Уильямс. Ее годовой доход составляет $43,1 млн.

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