Суд прекратил уголовное дело против избивших олимпийского чемпиона в Москве Суд прекратил уголовное дело по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьёва

Фигурист Дмитрий Соловьёв / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы прекратил уголовное дело против избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соолвьёва, сообщает Spot24. Дело было прекращено из-за примирения сторон.

По данным источника, суд постановил освободить из под стражи Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, которых обвинили в нападении на Соловьёва.

21 декабря фигурист был избит в центре Москвы. Спортсмен вступился за девушку, кёрлингистку Анну Сидорову, и вмешался в конфликт. В ходе драки он получил несколько ударов по голове. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов арестовали на два месяца обоих подозреваемых в нападении на Соловьёва.

Ранее сообщалось, что прокурор Стивен Вагстаффа заявил, что бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону не будет предъявлено обвинение за избиение пассажира на борту самолёта. По словам Вагстаффа, в ходе разбирательства учитывались многие обстоятельства, в том числе отсутствие желания обеих сторон выдвигать обвинения по этому делу.