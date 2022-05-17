По стопам Тутберидзе: зачем Плющенко взялся за пары У двукратного олимпийского чемпиона грандиозные тренерские планы

Анастасия Зинина c тренером Евгением Плющенко / Фото Петр Ковалев/ТАСС

Тренерские амбиции Плющенко не знают предела. На днях двукратный олимпийский чемпион объявил, что теперь в его академии будут тренироваться ещё и парники. Примерно год назад работу с парниками начала главный соперник тренера-Плющенко Этери Тутберидзе и весьма преуспела в этом направлении. Кажется, Евгений собирается в очередной раз бросить вызов своему старому конкуренту. Пары в академии Плющенко — все за и против.

Академия возможностей

Проект «Ангелы Плющенко» существует вот уже пять лет, и можно с уверенностью сказать, что Евгений души не чает в своём детище. За этот непродолжительный срок он успел многое сделать. Построил в Подмосковье целый комплекс с катками и жилыми коттеджами для фигуристов и тренеров, собрал вокруг себя команду специалистов, организовал огромное количество мастер-классов для своих учеников с участием прославенных деятелей фигурного катания. Про подарки за успешные выступления и роскошные условия для тренировок — мы вообще молчим. В этом смысле Евгению нет равных.

Но двукратный олимпийский чемпион не намерен останавливаться на достигнутом. Несколько недель назад он анонсировал строительство очередного комплекса. Казалось бы, зачем «Ангелам» ещё один комплекс, если они уже обладают современным и многофункциональным пространством. Но, как впоследствии выяснилось, на то были веские причины.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на открытии академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве Александр Вильф/РИА Новости

В «Ангелах» планируется массовое расширение. В будущем в академии будут представлены все виды фигурного катания: одиночное, парное, танцы и даже синхронное фигурное катание. Но и это не всё. Плющенко собирается открыть двери своей академии для представителей единоборств и танцоров балета!

Ученики и тренеры на месте

Понятное дело, что запустить сразу все направления будет непросто, поэтому в академии решили постепенно внедрять новые дисциплины. Таким образом к имеющемуся в «Ангелах» одиночному катанию добавились пары.

По словам двукратного олимпийского чемпиона, в его академии уже сейчас числятся три пары и есть ещё желающие присоединиться к команде. Тренировать же новоиспечённых ангелов будет целая группа специалистов.

С парами будет работать тренер Арина Ушакова, я буду помогать с прыжковой техникой. Также с парами Арине будут помогать Сергей Алексеев и Артём Значков. Над техникой будет работать и Александр Абт. Работаем, уже приступили к тренировкам, — сказал Плющенко в комментарии ТАСС.

Фигурное катание pixabay.com

Команда собралась действительно неплохая. По словам Нины Мозер, Арина Ушакова очень перспективный специалист. Нина Николаевна как многоопытный специалист словами просто так разбрасываться не будет.

Пары в «Ангелах» - хорошая инициатива или нет?

Нужно отдать должное Плющенко. Он непросто старается прокачивать себя всесторонне на тренерском поприще, но также открывает большие возможности для многих юных талантов. Новые тренировочные места, перспективы для развития, работа с ведущими специалистами — это само по себе положительный момент для развития фигурного катания в стране.

Впрочем, не все в восторге от новости об открытии новой дисциплины в «Ангелах». Критики Плющенко недоумевают, почему он взялся за пары, толком не добившись ничего с одиночниками.

Тут быстро оговоримся. Нельзя сказать, что Плющенко вообще ничего не добился за время своей тренерской карьеры. Даже если оставить за скобками Александру Трусову (в сезоне 2020/21 выступала в «Ангелах» — NEWS.ru) с её бронзой на чемпионате мира-2021, то в группе двукратного олимпийского чемпиона есть, о ком вспомнить. Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова обладают качественным техническим набором и радуют хорошими результатами. Особенно первая. Муравьева в нынешнем сезоне была одним из лидеров. Она отобралась на юниорский чемпионат мира, а по итогам короткой программы взрослого первенства страны расположилась в тройке сильнейших наравне с Камилой Валиевой и Анной Щербаковой. Это уже неплохие результаты. Хотя всем понятно, что Плющенко стремится к большему.

Софья Муравьёва выступает с произвольной программой в женском одиночном катании на чемпионате России Алексей Даничев/РИА Новости

Уровень мотивации — Тутберидзе

Наверняка стремиться к большему его стимулирует в том числе и Этери Тутберидзе. Где-то год назад она приняла под своё «хрустальное» крыло некогда главных скитальцев отечественного фигурного катания Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Несмотря на все неудачи и проблемы, их тандем с Тутберидзе оказался удачным. Тарасова и Морозов выиграли серебряные медали личного турнира Олимпийских игр в Пекине, пропустив вперёд (и то только на несколько баллов) гениальных китайцев Суй/Хань. Таким образом первый блин Этери не оказался комом.

Вот и Плющенко попытается привести к большим победам своих парников и попутно дать бой Тутберидзе и в этом направлении.

Главное, чтобы ему теперь хватило сил на всех. А то иногда в жизни бывает, как в пословице: «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь».